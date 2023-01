Westerlo aurait fixé le prix de Lyle Foster, Burnley et Kompany sont prévenus

Vincent Kompany a un œil sur l'attaquant de Westerlo Lyle Foster. L'attaquant pourrait rapporter une belle somme au promu en cas de départ.

Burnley s'intéresse de près à Lyle Foster et aurait proposé cinq millions d'euros à Westerlo. Le club a rejeté l'offre et souhaite le double pour son attaquant sud-africain âgé de 22 ans qui a inscrit 8 buts en 16 rencontres. Il devrait encore rester six mois minimum en Belgique.

Jonas De Roeck aurait préféré que les choses soient différentes et que Foster reste à bord, mais à un moment donné, le club ne peut s'empêcher de refuser une belle somme. "A long terme, il est nécessaire que nous ayons un retour financier par le biais des transferts", a lâché le directeur général Wim Van Hove à Het Nieuwsblad. "On ne peut pas continuer à investir sans que l'argent revienne au club."

Ils ne veulent pas parler des montants spécifiques à Westerlo. Le plus gros transfert sortant de l'histoire du club est celui de Nabil Dirar vers le Club de Bruges en 2008. Il s'agissait de 1,8 million d'euros.