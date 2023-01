Les premiers pas de Kamil Piatkowski avec la Gantoise: "Quelle semaine!"

A peine arrivé, déjà titularisé: le Polonais a à peine eu le temps de s'adapter, mais il a apprécié sa première sortie avec sa nouvelle équipe.

Prêté par le Red Bull Salzbourg jusqu'à la fin de la saison, Kamil Piatkowski était titulaire contre Charleroi, deux jours à peine après avoir signé avec la Gantoise. "Quelle semaine", s'est-il enthousiasmé juste après la rencontre. "Il y a deux jours, je passais mes tests médicaux et là, je suis déjà titulaire. C'est génial que le coach et l'équipe m'aient fait confiance", ajoute-t-il.

Et le défenseur central en a profité pour faire connaissance avec le Ghelamco Arena. "Une ambiance géniale", savoure-t-il. "Et quel stade! Je suis vraiment très heureux d'être ici et d'avoir la chance de jouer pour ce super club. (...) C'est un rêve qui se réalise."