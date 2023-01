🎥 Doublé pour Landry Dimata, assist pour le retour de Johan Bakayoko avec le PSV : nos Belges à la fête en Eredivisie

Les deux attaquants reprennent confiance aprÚs des moments compliqués.

Le regain de forme de Landry Dimata se confirme au NEC Nimègue : deux semaines après avoir marqué face à l'Ajax, l'attaquant de 25 ans s'est offert un doublé face au FC Emmen, qui alignait quelques vieilles connaissances comme Ahmed El Messaoudi (Ex Lierse, Standard) et Richairo Zivkovic (Ex Ostende). Dimata a débloqué la rencontre sur penalty après seulement 12 minutes de jeu et a doublé l'avance des siens de plein jeu en partant en profondeur dans le dos de la défense. De quoi propulser le NEC à la neuvième place du classement. Pour Dimata, il s'agit là de son quatrième but sur les quatre dernières rencontres.

La 17e journée d'Eredivisie a également fait beaucoup de bien à Johan Bakayoko. Le jeune joueur de 19 ans n'avait plus joué un minute en championnat avec l'équipe A du PSV depuis mi-octobre, évoluant avec l'équipe B en deuxième division. Hier, le natif d'Overijse était sur le banc face à Vitesse et a saisi sa chance quand il a dû remplacer Luuk de Jong, sorti blessé à la demi-heure. Johan Bakayoko est en effet à l'assist sur le seul but de la rencontre, même s'il est vrai que Guus Til y est pour beaucoup avec son tir hors du rectangle. Il s'agit de son premier assist en Eredivisie cette saison, en plus de deux buts inscrits.