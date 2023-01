Zulte-Waregem est en pleine opération sauvetage

Vu depuis le début de la saison comme l'un des principaux candidats à la descente, Zulte-Waregem est en train de sortir tout doucement la tête de l'eau.

Sauvé non sans difficultés la saison dernière - 16e avec 32 points, soit 4 de plus que Seraing - Zulte-Waregem a commencé l'exercice 2022-2023 par, coïncidence du calendrier, une belle victoire 2-0 face aux Metallos en juillet dernier. Mais, très rapidement, le cauchemar a débuté : 10 matchs sans victoire, dont 8 défaites et 2 nuls. L'Essevee s'est retrouvé en position de lanterne rouge, ne laissant plus vraiment de doute quant à sa mission cette saison : se sauver, une nouvelle fois.

Les deux victoires de suite face à Courtrai (1-3) puis Anderlecht (3-2) ont laissé un peu de répit aux hommes de Mbaye Leye, qui ont ensuite fini l'année 2022 sur un bien piètre 2 sur 15.

Un vent de fraîcheur

Mais, ces dernières semaines, la donne semble changer. Zulte a en effet transféré deux joueurs de grande expérience, aux qualités intrinséques largement supérieures au bas de classement de la Pro League : Ruud Vormer et Christian Brüls. Le premier était depuis un certain temps dans les petits papiers du club, lui qui se morfondait tant au plus à Bruges. Le second a quitté Saint-Trond, où déjà il surnageait s'il était dans un bon jour.

Ces deux recrues majeures enregistrées, Zulte a envoyé un message clair à la Belgique du football : celui que le club n'était peut-être pas encore condamné à trimer. La preuve avec une belle victoire 2-0 face à Malines pour commencer 2023, puis une qualification en demi-finales de la Coupe trois jours plus tard (victoire 2-0 contre Saint-Trond).

Le retour en forme des cadres

Zulte a ensuite fait plus que de la figuration sur le terrain de Genk. Une défaite 1-0, dans un match qui aurait pu tourner dans l'autre sens tant le leader a souffert et que Vandevoordt a dû s'employer.

Ce n'était que partie remise pour Zulte, qui est allé gagner pour la seconde fois de la saison contre un Anderlecht malade (2-3), en jouant chaque opportunité comme si c'était la dernière.

Et ce week-end, contre un Westerlo qui a déjà posé pas mal de problèmes aux cadors du championnat, c'est l'éternel Jelle Vossen qui est sorti de sa boîte et a égalisé à l'entame du dernier quart d'heure. De retour après plusieurs mois passés sur la touche suite aux complications d'une contusion aux poumons, l'ancien Diable Rouge âgé de 33 ans n'a pas encore tout perdu de son instinct de buteur. Meilleur scoreur de l'Essevee la saison dernière et 5e aux classements des artificiers de Pro League avec 17 pions, son retour tombe à pic. D'autant plus que Zinho Gano peut redevenir un danger constant devant, lui qui a vécu pas mal de déboires en début de saison.

© photonews

Dans les cages, Sammy Bossut recommence enfin à faire gagner des points à son club de coeur. L'expérimenté gardien casqué a rappelé à certains qu'il pouvait encore se montrer décisif et rassurer la deuxième plus mauvaise défense du Royaume.

Si Zulte, 16e à égalité de points avec Eupen, continue à se rassurer et que certains de ses cadres et joueurs importants - Fadera, Rommens,...- parviennent à trouver de la régularité, alors sa seconde partie de saison sera moins calamiteuse que la première. Dimanche prochain, c'est le Club de Bruges qui se dressera devant les protégés de Leye. Et s'il y a un bien un moment où les Blauw en Zwart sont prenables, c'est peut-être bien celui-ci.