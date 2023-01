Le PSG a transmis une offre pour un joueur de l'Olympique Lyonnais

Le jeune Gone est monté en gamme ces dernières semaines sous les ordres de Laurent Blanc, devenant un élément majeur de la formation rhodanienne.

Le Paris Saint-Germain est à la recherche d'un joueur créatif capable d'évoluer sur l'aile droite depuis un certain temps, et le champion de France a jeté son dévolu sur Rayan Cherki (19 ans, 18 apparitions et 1 but toutes compétitions cette saison), annonce L'Equipe.

Luis Campos est sous le charme du joueur de l'Olympique Lyonnais. Le milieu offensif est extrêmement talentueux et dispose encore d'une marge de progression très importante. De plus, le directeur technique parisien souhaite "franciser" le vestiaire du Parc des Princes. Avec Cherki, très apprécié de Kylian Mbappé, le Portugais tient le candidat idéal.

Le PSG aurait déjà transmis une offre à l'OL, le week-end dernier, sans que le montant de celle-ci ne soit dévoilé. Estimé autour des 20 millions d'euros, Cherki, sous contrat jusqu'en juin 2024, pourrait rapporter un chèque important aux Gones.