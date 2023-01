Timothy Derijck conquis : "Ruud Vormer serait un joueur clé pour n'importe quelle équipe en Belgique"

Ce dimanche soir, Zulte Waregem va croiser la route du Club de Bruges en championnat.

Zulte Waregem a un calendrier compliqué durant les semaines à venir. Place au Club de Bruges ce week-end en championnat. "Ils sont peut-être en moins bonne forme en ce moment, mais ils ont tellement de qualités. Nous devons donc rester réalistes. Bien sûr, il serait agréable de recevoir un autre coup de pouce quelques jours avant le match aller des demi-finales contre le KV Malines. Ensuite, nous devrons également nous déplacer à l'Union. C'est vraiment une période très difficile pour nous, mais heureusement, nous sommes dans un flux positif. C'est à nous de saisir chaque opportunité", a confié Timothy Derijck dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

Pourtant, Timothy Derijck est conscient que son équipe a encore un long et difficile chemin à parcourir. "Nous sommes en bonne voie, mais il faudra encore plus de trois mois difficiles. Ce sauvetage reste évidemment le grand objectif et nous sommes clairement mieux armés depuis les arrivées de Ruud Vormer et de Christian Brüls. Ces renforts étaient les bienvenus et ils nous ont vraiment donné un coup de pouce."

De plus, ce week-end, l'Essevee ne pourra pas non plus faire appel à Ruud Vormer, qui est toujours prêté par le champion en titre jusqu'à la fin de la saison. "Il va certainement nous manquer, car il est devenu en peu de temps une figure emblématique de notre milieu de terrain. En fait, Ruud serait un joueur clé pour n'importe quelle équipe en Belgique. C'est maintenant aux autres garçons de montrer qu'ils peuvent effectivement supporter ce niveau", a conclu le défenseur central de Zulte.