Un cador espagnol intéressé par Dodi Lukebakio

Auteur d'une grosse partie de saison, le Diable Rouge (5 sélections) attise les convoitises en Espagne.

Le FC Séville réalise une piètre saison et veut recruter Dodi Lukebakio cet hiver, mais le Hertha Berlin aurait refusé de négocier un transfert. Le club allemand occupe actuellement l'avant-dernière place et est donc relégable. Les Berlinois ne veulent pas se priver de leur meilleur élément offensif dans leur luttre contre le maintien. Lukebakio est un joueur clé avec 8 buts et 3 assists en 18 matchs toutes compétitions confondues.