Qui est Petar Ratkov, l'attaquant serbe ciblé par Anderlecht ? "Une marge de progression folle"

Petar Ratkov pourrait venir renforcer le RSC Anderlecht cet hiver, que ce soit pour les Futures ou pour l'équipe A. Mais qui est ce jeune attaquant inconnu par chez nous ?

Pour en savoir plus sur Petar Ratkov, nous avons contacté la page Twitter Fudbalski Hram, qui suit assidûment le football serbe et son championnat national. Car le jeune attaquant de 19 ans, qui a marqué 4 fois en championnat serbe cette saison, est fort méconnu chez nous et n'est même pas encore vraiment une star au pays. Transfermarkt nous informe que Ratkov fait 1m93, ce qui laisse augurer d'un attaquant assez physique. "C'est une tour de contrôle, super intéressant dans le jeu dos au but. Par contre, ça n'est pas un joueur qui "cherche le contact", malgré son gabarit imposant il est habile et sent bien le jeu par ses remises dans la course de ses coéquipiers", nous explique notre interlocuteur.

Pas question d'un joueur limité techniquement, donc, ce qui ne collerait pas forcément au style anderlechtois. "Ratkov est vraiment complet : joueur de surface, mais il peut jouer à la limite du hors-jeu et remiseur donc. Pour reparler de son habileté, il a même parfois joué ailier gauche et ça se ressent dans ses déplacements, il est assez mobile. Ce n'est pas un vrai ailier, il ne va pas aller provoquer le un contre un mais il sait garder la balle et combiner avec ses équipiers", assure Fudbalski Hram. "Il presse également pas mal, et a aussi beaucoup joué en second attaquant".

Titulaire dans une équipe séduisante

Ce qui frappe également, c'est que Petar Ratkov n'évolue pas dans un club fort connu par chez nous, à savoir le FK Backa Topola, surprenant 3e de D1 serbe derrière le duo inévitable Partizan - Étoile Rouge de Belgrade. "Ratkov avait déjà accumulé du temps de jeu la saison dernière et est titulaire désormais dans l'une des équipes les plus séduisantes du championnat", pointe notre spécialiste du foot serbe. "Est-il prêt à partir ? Cela dépend du collectif dans lequel il atterrira".

Ratkov me paraît plus prometteur que Stulic, qui intéresse Charleroi

Ainsi, Anderlecht aurait peut-être le nez fin en allant chercher un joueur qui a pourtant moins marqué qu'un Nikola Stulic, auteur de 12 buts en championnat serbe et suivi par Charleroi. "Je suis fan de Stulic, mais pour moi, Ratkov est plus prometteur car il a ce côté plus technique, plus élégant, et il participe plus aux actions de jeu. Ratkov a une marge de progression assez folle".

Une chose à savoir cependant : Petar Ratkov n'est pas un caractère flamboyant à la Mitrovic. "C'est un garçon calme, bosseur, conscient de son potentiel mais assez tranquille. Il ne fait pas de vagues et est assez introverti, mais très costaud mentalement", conclut pour nous Fudbalski Hram. Reste à voir si cet élégant colosse viendra bel et bien renforcer le RSCA.