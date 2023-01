René Vandereycken tacle Brian Riemer : "On se croirait sur un marché à la criée"

René Vandereycken a taillé le nouvel entraîneur du RSC Anderlecht.

Dans sa chronique du Het Nieuwsblad, René Vandereycken s'en prend à Brian Riemer, l'entraîneur du RSC Anderlecht, après le match contre l'Antwerp. " La façon dont Riemer a parlé après coup de la brillante performance d'Anderlecht... Désolé, mais on se croirait plutôt sur un marché à la criée où un vendeur interpelle de vive voix et se donne en spectacle. Mais, au moins sur le marché, on peut encore trouver de bons produits", a-t-il ajouté.

Parce que le football proposé par les Mauves n'est clairement pas bon. Ou du moins pas dans la zone de vérité. "Anderlecht n'est pas vraiment un bon produit ces jours-ci et il veut toujours vendre cela. Si votre équipe n'a pas tiré une seule fois au but, comment pouvez-vous revendiquer la victoire ? Le fait qu'il ait déclaré la semaine dernière qu'Amuzu pourrait un jour gagner le Soulier d'or est un autre exemple de cette émission ne proposant que de bonnes nouvelles."

"Riemer veut jouer les gens et son entourage en racontant constamment des histoires positives, mais il faut rester crédible. C'est ce que je crains dans son cas. Anderlecht jouait convenablement jusqu'à la ligne des seize mètres. Pas plus loin."