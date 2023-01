Tension à Anderlecht : Angers refuse une offre, le RSCA y croit encore

La dernière ligne droite du mercato sera très tendue à Anderlecht. Le club a besoin d'un renfort offensif, au moins, et personne n'arrive...

On le sait désormais, l'attaquant d'Anderlecht ne sera pas Tolu Arokodare, l'attaquant d'Amiens, qui semblerait plutôt se diriger vers Genk pour remplacer Paul Onuachu en partance pour Southampton. Le RSCA a cependant une autre piste en réserve : celle qui mène à Amine Salama (22 ans), auteur de 3 buts pour Angers en Ligue 1 cette saison. Un joueur prometteur, même si ses statistiques ne sont pas encore étincelantes.

Mauvaise nouvelle cependant : Angers a refusé la première offre du RSCA, et ce n'est d'ailleurs pas la seule offre à avoir été formulée pour Salama: des clubs italiens sont aussi sur les rangs. Anderlecht avait proposé 2 millions, plus bonus ; insuffisant, selon le club angevin. Le temps presse, et le Sporting devrait faire une nouvelle offre. Si la piste Salama est un échec, Anderlecht n'aura certainement pas le temps de se retourner...