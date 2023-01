Will Still a tenu le PSG en échec : "Les supporters du Beerschot se seraient moqués de moi"

Reims continue de surprendre. Le club est invaincu depuis treize matchs et a signé un nul contre le Paris Saint-Germain pour la deuxième fois cette saison.

Il a fallu attendre la 96e minute et une fin de match complètement folle, mais Reims a signé un nouveau partage contre le PSG cette saison. Il s'agit également du 13e match sans défaite pour Will Still.

"J'ai un peu changé le système et j'essaie de donner le plus de confiance possible aux joueurs. Ma vision du football n'est pas compliquée à comprendre", a déclaré Still à Het Nieuwsblad.

"Suis-je surpris de leur niveau ? Non, car je les vois tous les jours à l'entraînement. Je sais ce dont ils sont capables. Mais un supporter du Beerschot se serait sûrement moqué de moi l'année dernière si j'avais prédit que Thibault De Smet tiendrait 90 minutes ici contre Messi, Neymar et Mbappé. Je suis content pour ces gars. Ils le méritent car ils livrent une sacrée performance sur le terrain."

La série de matchs sans défaite joue également beaucoup au niveau de l'attention portée à Reims et Still. "C'est vraiment trop fou pour l'exprimer avec des mots. Des journalistes du monde entier veulent me voir. C'est agréable à vivre mais j'essaie de garder les pieds sur terre. Parce que dans le monde du football, tout peut changer rapidement."