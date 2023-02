Ca ne s'invente pas : comment Genk, Didier Frenay et...Mogi Bayat ont pourri le mercato d'Anderlecht

Jesper Fredberg a vécu un cauchemar pour son premier mercato à Anderlecht. Le CEO Sports de 41 ans se rappellera longtemps de ce 31 janvier 2023.

Jesper Fredberg entamait ce dernier jour de mercato plein de confiance. Le plus dur semblait fait, et quand Brian Riemer disait en conférence de presse qu'il était sûr et certain que le RSC Anderlecht sortirait renforcé du mercato hivernal, il le pensait. Pas question de vouloir enfumer les supporters : les deux Danois y croyaient dur comme fer. La venue d'Harry Toffolo était quasi-actée, et même si le Baçka Topola a finalement refusé de se séparer de Petar Ratkov, Tolu Arodokare était une alternative toute prête.

Revoilà Frenay et Mogi

Le dossier Toffolo est finalement tombé à l'eau pour des circonstances imprévisibles, à savoir que le joueur a été conservé par Nottingham Forest suite à une légère blessure de son concurrent. Effet domino, Hendrik Van Crombrugge se retrouvait alors lui aussi bloqué à Anderlecht, ce qui est une mauvaise nouvelle pour le budget du club. Après la blessure de Trebel, c'est un nouveau coup du sort.

Place au dernier dossier : l'attaquant. Côté Anderlecht, on était persuadé qu'Arodokare voulait venir à Anderlecht, et les discussions se passaient apparemment bien avec Amiens. Les tests médicaux étaient dans la boîte. L'équipe média était prête à filmer la vidéo d'accueil. Et puis...Arokodare a finalement filé à l'anglaise direction Genk.

Certaines sources suggèrent que Genk aurait utilisé les résultats médicaux du RSC Anderlecht pour le joueur, ce qui ne serait pas seulement peu éthique, mais aussi à la limite du légal. Une chose est sûre : Didier Frenay est impliqué. Un nom qui évoque de mauvais souvenirs à Neerpede : rappelons qu'Anderlecht s'était porté partie civile dans le cadre de l'enquête concernant le transfert de Dimata, effectué via Frenay, à Wolfsbourg.

© photonews

Il y a donc un passif, et Didier Frenay a probablement pris un malin plaisir à interférer dans ce transfert, proposant Genk à Arokodare - qui a naturellement privilégié une piste sportivement plus intéressante. Le Racing Genk suivait également Tolu Arokodare depuis un petit temps. Mogi Bayat, ou l'un de ses intermédiaires habituels, a également mis son nez dans la transaction. L'omnipotent agent aurait selon certaines sources été privé de commission sur le transfert de Wesley Hoedt à Watford, et a donc poussé Arokodare vers Genk avec une idée en tête : placer Khalifa Koulibaly à Amiens.

Bienvenue chez les requins

Bref : Jesper Fredberg a fait connaissance avec le monde dégoûtant du football belge et de ses magouilles internes. Le Danois a fait de son mieux, c'est une certitude, mais a commis notamment une erreur : attendre le dernier jour et les baisses de prix habituelles. Avec les risques qui y sont liés. Le renfort s'appelle finalement Islam Slimani, et on se doute que le fan de data qu'est Fredberg n'a pas été regardant à son sujet. Il fallait quelqu'un, peu importe qui. À charge pour Brian Riemer d'en tirer le maximum possible...