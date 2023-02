Le stade de Saint-Trond change de nom

Les Trudonnaires ont annoncé la nouvelle ce jeudi.

Saint-Trond a décidé de changer le nom de son stade et l'a annoncé sur son site ce jeudi. Le nouveau nom du stade sera "Daio Wasabi Stayen Stadium". Les Limbourgeois soulignent que le nom Stayen sera préservé dans le processus, une nouvelle importante pour de nombreux fans trudonnaires.

Daio est un producteur international de wasabi et associe désormais sa marque au Stayen. "Nous sommes ravis de devenir le partenaire officiel du STVV. Nous voyons de nombreuses similitudes entre notre base de Nagano et la vaste région de Saint-Trond. En outre, nous nous reconnaissons dans la vision du club, qui s'efforce de favoriser la compréhension mutuelle entre la Belgique et le Japon. Enfin, Daio et STVV partagent une riche histoire. Daio cultive le wasabi, l'un des produits alimentaires les plus importants du Japon, depuis plus de 100 ans, tandis que le club de football STVV fêtera bientôt son 100e anniversaire. À l'avenir, nous voulons partager la tradition du wasabi avec les gens du monde entier."