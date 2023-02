Les Diablotins de Jacky Mathijssen connaissent leurs adversaires sur la route vers l'Euro 2025

Cette année se tient l'Euro U21. La Belgique est qualifiée, mais peut déjà penser à l'édition suivante également : le tirage au sort des qualifications a eu lieu.

Le tirage au sort des qualifications pour l'Euro U21 a eu lieu ce jeudi à Nyon, au siège de l'UEFA. Et il n'a pas été des plus cléments avec la Belgique, qui a été versée dans le groupe B en compagnie de l’Espagne, l’Ecosse, la Hongrie, le Kazakhstan et Malte. L'Espagne sera un très gros morceau, qui fera office de grand favori pour le ticket qualificatif direct.

Les neuf vainqueurs de groupes et les trois meilleurs deuxièmes se qualifieront directement pour la phase finale. Les six autres deuxièmes disputeront un barrage aller-retour pour décrocher les trois derniers tickets Il faudra donc peut-être passer par les barrages, ou espérer de belles performances face aux autres équipes du groupe pour les U21 de Jacky Mathijssen. La phase finale de l'Euro 2025 se déroulera en Slovaquie, dans 8 villes. Seize équipes seront qualifiées.

La Belgique participera à la prochaine édition de l’Euro U21, qui se tient en juin et juillet en Géorgie et en Roumanie. Les Espoirs y affronteront les Pays-Bas, la Géorgie et le Portugal dans le groupe A