Fredberg fait une promesse : "À l'avenir, les dernier jours de mercato seront très ennuyeux à Anderlecht"

Anderlecht a connu une dernière journée de transfert très compliquée, avec de nombreuses cibles annulées à la dernière minute. Une frustration pour les fans, mais Jesper Fredberg n'est pas venu pour jeter l'argent par les fenêtres. Il promet également que les choses seront différentes à l'avenir.

Le transfert de Tolu Arokodare a capoté et ce dernier a filé à Genk. "Ma vie est trop courte pour être en colère ou maladroite. C'est le football, cela fait partie de la frénésie du dernier jour Croyez-moi, à l'avenir, les 'Deadline Days' seront très ennuyeux à Anderlecht", a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws. "Nous voulons finir nos devoirs beaucoup plus tôt. De cette façon, nous gardons le contrôle et nous ne pouvons pas être influencés par des facteurs que nous ne contrôlons pas nous-mêmes."

Fredberg estime que les bases ont été jetées grâce aux économies réalisées cet hiver. "Maintenant, nous nous sommes renforcés financièrement en vue du prochain mercato. Nous devons être performants en championnat. Mais si nous voulons ramener Anderlecht au niveau auquel il appartient, nous devons décider quand frapper. C'est pourquoi, parfois, il vaut mieux dire : "Maintenant, nous ne ferons rien."

"Quand mes filles font du shopping, elles aiment aussi dépenser leur argent rapidement, mais si elles économisent pendant un certain temps, elles peuvent acheter quelque chose de plus beau et de plus cher par la suite. Ceux qui dépensent sans cesse de l'argent achètent la médiocrité. Cela ne fera pas de différence à long terme. Nous nous mettons dans une position où nous serons bientôt en mesure d'obtenir des joueurs dont nous pensons vraiment qu'ils peuvent "booster" notre niveau. Il y a maintenant le temps de se préparer pour le mercato d'été."