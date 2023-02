Nainggolan répond à Esposito mais s'incline pour son premier match avec la SPAL

Duel d'anciens de Pro League ce samedi en Serie B.

Ce furent des retrouvailles plutôt inattendues et animées : Nainggolan, nouveau joueur de la SPAL, jouait face au Bari de Sebastiano Esposito, parti donc d'Anderlecht après une première partie de saison très compliquée.

Le jeune Italien s'est d'ailleurs illustré ce samedi, inscrivant le second but de Bari à la 26e. Le Marocain Cheddira a même propulsé Bari vers la route de la victoire en marquant un troisième but à la 56e.

Mais c'était sans compter sur Nainggolan qui, monté au jeu peu de temps avant, donnait d'abord un assist (62e, 1-3). Bari reprenait 3 buts d'avance mais le Ninja marquait déjà son premier but pour ses nouvelles couleurs (2-4, 81e).

La SPAL reviendra même à 3-4, mais perdra finalement ce match. SI Nainggolan réitère ce genre de performances, il y a de grandes chances que le club de De Rossi - 17e de Serie B - se maintienne.