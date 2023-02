Alessio Castro-Montes veut aller de l'avant : "Les poursuivants se rapprochent"

Hein Vanhaezebrouck a révélé la semaine dernière que le départ de Salah avait énormément touché le groupe.

Lors de sa conférence de presse, l'entraîneur de La Gantoise a même révélé qu'il aurait dû arrêter l'entraînement le lendemain du transfert. "L'entraîneur a effectivement arrêté l'entraînement pendant un certain temps, mais je pense que cela avait plusieurs causes", a déclaré Alessio Castro-Montes. "Nous étions avec très peu de gars à l'entraînement ce jour-là et, comme la veille, l'intensité était particulièrement élevée. Il peut arriver que les choses ne se passent pas comme prévu. Après une courte discussion, nous nous sommes entraînés un peu plus brièvement mais de manière intensive."

Les choses sont difficiles à Gand, Castro-Montes doit l'admettre. "Samedi, nous devons de toute façon gagner lors de la visite de Westerlo. Le match nul entre l'Antwerp et le Club de Bruges permet de limiter les dégâts après notre défaite contre Genk, mais les poursuivants se rapprochent. La perte de nouveaux points est hors de question de toute façon."