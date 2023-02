Magath et Matthäus bluffés et impressionnés par un international français : "C'est la marque des futurs grands"

Auteur d'un doublé lors de la victoire de l'Eintracht Francfort face au Hertha Berlin (3-0) ce week-end, Randal Kolo Muani (24 ans, 18 matchs et 9 buts en Bundesliga cette saison) a confirmé son excellente forme, lui qui a marqué quatre buts sur ses trois derniers matchs.

L'attaquant de l'Eintracht Francfort Randal Kolo Muani impressionne Felix Magath. "Il est bluffant", a lancé l'ancien entraîneur du Bayern Munich dans les colonnes de L'Equipe. "Non seulement il est fort dans ses dribbles, mais il est aussi redoutable d'efficacité dans le dernier geste. J'adore son état d'esprit, sachant qu'il se met constamment au service du collectif, comme le prouve son nombre impressionnant de passes décisives depuis le début de la saison."

L'international français (24 ans, 18 matchs et 9 buts en Bundesliga cette saison), qui est est le meilleur passeur de Bundesliga avec 10 offrandes cette saison, est promis à un grand avenir selon la légende allemande Lothar Matthäus.

"Pour la Bundesliga, Kolo Muani est un atout majeur. Il est impressionnant de facilité dans ses gestes, plein de sang-froid face au but adverse et il a souvent le dernier mot dans les duels. Là où il en impose le plus, c'est qu'il brille à chaque match. Je n'ai pas le souvenir qu'il soit passé un jour à côté de son sujet. C'est la marque des futurs grands", a lancé le champion du monde 1990 dans les colonnes de L'Equipe.