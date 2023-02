60 à 80 équipes, 14 matchs européens par saison : la nouvelle proposition de la Super League

La Super League n'a pas dit son dernier mot. Deux ans après le lancement de la première version et sa mort dans l'oeuf suite aux pressions de l'UEFA, la super-compétition européene dans sa forme projetée est de retour.

A22 Sports Management, la société promotrice du projet, et son CEO Bernd Reichart, a présenté 10 axes, les "premières conclusions d'un large dialogue mené avec 50 clubs européens."

La compétition serait organisée entre 60 à 80 équipes, réparties en plusieurs divisions. Grand changement par rapport à la première version : la disparition des membres permanents, dans un système permettant alors aux équipes "en pleine ascension" de rejoindre la compétition. 14 matchs sont prévus, par saison, par la nouvelle version du projet.

En outre, des régles de fair-play financier sont à nouveau lancées. "Les dépenses devraient reposer uniquement sur les ressources générées, et non sur les injections de capitaux qui faussent la concurrence. Les règles de viabilité financière devraient permettre aux clubs de ne dépenser qu'un pourcentage fixe de leurs recettes annuelles liées au footall pour les salaires des joueurs et les transferts nets", a expliqué Bernd Reichart.

L'avenir concret de ce projet dépendra de la décision de la Cour de Juctice de l'Union européenne (CJUE) sur la légalité des mécanismes de protection de l'UEFA face à la Super League.

"We present the preliminary results of the first phase of our dialogue which has been honest, direct and constructive […] We have distilled the consistent feedback into ten principles, which should set the framework for a future European club competition”, states Bernd Reichart. pic.twitter.com/MuNFMsE11v