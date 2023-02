Marquinhos n'y va pas par 4 chemins : "On doit fermer notre bouche maintenant"

Le PSG a été éliminé par l'OM ce mercredi en Coupe de France, et Marquinhos n'avait pas d'excuses.

Marquinhos s'est exprimé au micro de France Télévision suite à l'élimination du PSG en Coupe de France, et ne cherchait pas d'excuses à ses équipiers. "Nous savions que ce serait dur, et nous avons fait des erreurs qui ont coûté cher. C'est une défaite qui fait mal car c'est un match de Coupe contre un rival", regrette le Brésilien. "Maintenant, on doit juste fermer notre bouche et travailler".

Il faudra travailler, en effet : le Paris Saint-Germain affronte le Bayern Munich la semaine prochaine en 8e de finale de la Ligue des Champions. "Ca ne sert à rien d'en parler. C'est arrivé qu'on gagne tout, puis qu'on arrive en Champions League et qu'on perde", évacue Marquinhos. "Ca ne veut rien dire. Bien sûr, nous sommes tristes, ce n'est pas notre meilleure période. Mais il faut travailler et rester calme".