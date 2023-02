Saint-Trond réfléchit déjà à la succession de Bernd Hollerbach

Bernd Hollerbach ne restera pas à la tête des Canaris la saison prochaine.

On le sait, quel que soit le succès de cette saison, Bernd Hollerbach ne restera pas à la tête du STVV pour la suivante. La direction trudonnaire ne perd donc pas de temps et cherche son successeur, qu'elle espère même présenter le plus tôt possible, dès la fin de la saison régulière. "Le club a un profilclair en tête et a entamé les recherches. En avril, cela devrait être clair", affirme Takayuki Tateishi, CEO de Saint-Trond, dans Het Belang van Limburg.

L'arrivée d'un nouvel investisseur a également été évoquée. L'actionnaire principal DMM pourrait devenir minoritaire et un nouvel actionnaire majoritaire débarquer au Stayen. "Il n'est pas exclu qu'un club étranger devienne un soutien dans le futur, comme c'est le cas à l'Union, OHL ou le Cercle", ajoute Tateishi, qui précise que cette option n'est pas explorée dans l'immédiat.