🎥 Le Real dompte Al-Hilal et remporte sa cinquième Coupe du monde des clubs

Sans ses Belges, le Real a eu raison d'Al-Hilal pour remporter la Coupe du monde des clubs pour la cinquième fois de son histoire (5-3).

Les Saoudiens d'Al-Hilal n'ont pas démérité, mais il n'y a pas eu beaucoup de suspense en finale de la Coupe du monde des clubs. Une finale que le Real a entamée tabmour battant. Avec un assist de Benzema pour le but d'ouverture de Vinicius Junior dès la 13e minute de jeu.

Et moins de cinq minutes plus tard, les Madrilènes ont doublé la mise grâce à une reprise de volée déviée de Federico Valverde. Le Real semblait alors parti pour un récital, mais Al-Hilal a réduit le score à la 26e minute de jeu, via Moussa Marega, pour finalement rentrer aux vestiaires avec un petit but de retard.

Les doublés pour Vinicus et Valverde, les lauriers pour le Real

Les Merengue ont accéléré l'allure dès le début de la seconde mi-temps et c'est Karim Benzema qui a inscrit le but du break, suite à un excellent service de Vinicius. Valverde y est ensuite allé de son doublé et si Luciano Vietto, déjà buteur en demi-finale, a planté le deuxième but saoudien, mais Vinicus lui a répondu dans la foulée pour définitivement entériner le sacre du Real, avant que Vietto, encore, n'inscrive le dernier but d'une finale spectaculaire.

Après 2014, 2016, 2017 et 2018, le Real remporte sa cinquième Coupe du monde des clubs, un record. Les Madrilènes succèdent à Chelsea qui avait remporté le Mondial des Clubs l'an dernier en dominant Palmeiras en finale.