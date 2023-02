Le FC Séville poursuit sa remontée

Les Sévillans enchaînent et creusent l'écart sur la zone rouge.

Mal embarqué dans le bas de tableau il y a quelques semaines encore, le FC Séville est désormais totalement relancé en Liga et les Sévillans l'ont confirmé en décrochant une quatrième victoire en cinq matchs de championnat contre Majorque (2-0).

Une victoire qui s'est dessinée dès la première mi-temps et le but d'ouverture de Youssef En Nesyri. Bryan Gil a ensuite doublé la mise juste avant le repos et le match était plié. Séville grimpe à la 12e place et a désormais quatre points d'avance sur la 18e place de Valence.