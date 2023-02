Premier League : Leicester et ses Diables écrasent Tottenham

Un match véritablement à sens unique cet après-midi en Premier League et qui fait les affaires des clubs du top 4.

Leicester n'aura fait qu'une bouchée de Tottenham cet après-midi dans le cadre de la 23e journée de Premier League (4-1). Si les Spurs ont ouvert le score après un quart d'heure de jeu via Betancur, les Foxes ont répliqué en marquant deux buts en deux minutes quelques instants après l'ouverture du score.

Iheanacho est venu couronner une excellente première mi-temps avec un troisième but qui portait la marque à 3-1. En seconde période, l'ancien de Manchester City a bien failli s'offrir un doublé mais son but était annulé pour hors-jeu. Barnes a planté un quatrième et ultime but dans la rencontre.

Wout Faest et Timothy Castagne étaient titulaires dans les rangs de Leicester. Le second a même été à deux doigts d'inscrire un autobut lourd de conséquences pour son équipe. Dennis Praet est, quant à lui, resté sur le banc.

Arsenal, solide leader de la Premier League, a été surpris à domicile ce samedi par Brentford. Un partage 1-1 concédé et qui replace City à seulement six points de la première place.