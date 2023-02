Le KV Malines réintègre deux joueurs qui avaient été envoyés dans le noyau B

Le KV Malines donne une nouvelle chance à deux joueurs qui avaient été précédemment envoyés au noyau B. Cela devrait ramener un peu plus de concurrence au sein de l'équipe.

Dries Wouters et Iebe Swers, tous deux âgés de 26 ans, pourront à nouveau s'entraîner avec le noyau A du KV Malines, comme le rapporte Gazet van Antwerpen. Wouters et Swers n'ont pas vraiment convaincu Derrière les casernes et avaient été relégués au sein du noyau B en décembre.

Aucune porte de sortie

Le KaVé désirait que les deux joueurs se trouvent une porte de sortie lors du dernier mercato hivernal, en vain. Nénmoins, Wouters était sur le point de rejoindre Jong Genk, mais Schalke 04 - toujours propriétaire du joueur - exigeait une indemnité de location trop élevée. Par ailleurs, l'intérêt du RWDM pour Swers ne s'est jamais concrétisé.

Ils seront maintenant réintégrés au sein de l'équipe première, ce qui devrait donner à l'entraîneur Steven Defour quelques options supplémentaires. Samuel Oum Gouet et Jorge Hernandez devront cependant continuer à s'entraîner avec le noyau B.