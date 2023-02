Les Play-Offs en Challenger Pro League : le mode d'emploi

La phase classique maintenant terminée, les 12 équipes de Challenger Pro League vont maintenant disputer les Play-Offs. Comment ça marche ? On vous explique tout.

Ce week-end se déroulait la 22e et dernière journée de la phase classique de Challenger Pro League. Toutes les rencontres ont été disputées sauf une : celle entre le Jong Genk et le SL16 FC qui a été reportée au 19 février. Place aux Play-Offs donc, qui comportent des différences notoires par rapport à ceux que l'on connaît depuis plus de dix ans maintenant en Jupiler Pro League. Pas de panique, Walfoot.be vous explique tout.

Deux groupes de 6, pas de division des points

C'est évidemment la principale différence par rapport aux Play-Offs de première division. En Challenger Pro League, pas de division des points ! Les six premiers de la phase classique vont donc se disputer le titre et la montée en Jupiler Pro League dans les conditions actuelles : le RWDM compte 3 points d'avance sur Beveren, le Beerschot reste en embuscade.

L'essentiel est assuré pour le Club NXT et le RSCA Futures. Les équipes U23 ne pouvant pas être promues au plus haut échelon, les voilà donc parties pour une fin de saison tranquille. Cela devrait également être le cas du Lierse, qui compte 10 points de retard sur le club de Molenbeek et qui ne semble pas suffisamment armé pour rattraper le top 3.

10 matchs de la peur en Play-Down

Le système est exactement le même pour les 6 dernières équipes de la phase classique, qui se disputent donc les Play-Downs. Lommel et Deinze y ont été piégés lors des deux dernières journées, mais comptent 18 et 16 points d'avance sur la lanterne rouge, Virton. Pas de panique donc pour ces deux équipes, qui devraient rapidement assurer leur maintien en Challenger Pro League.

Derrière, on part donc sur une bataille à 4 pour le sauvetage. Une lutte pleine de stress qui concernera Dender (19), le Jong Genk (19), le SL16 FC (18) et Virton (14). Les deux équipes U23 présentent dans les Play-Downs devant encore s'affronter pour une rencontre comptant pour la 19e journée de phase classique, le résultat pourrait avoir une importance primordiale dans cette course au sauvetage.

À noter que si les équipes espoirs ne peuvent pas monter en Jupiler Pro League, elles peuvent bel et bien être reléguées en Nationale 1.