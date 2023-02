Sept mois après, revoilà Obbi Oularé : "Je suis de retour, comme toujours"

Victime d'une grave blessure au genou en début de saison, l'avant-centre a disputé les 13 dernières minutes du choc de Challenger Pro League entre le Beerschot et le RWDM.

Est-ce enfin la fin du chemin de l'enfer pour Obbi Oularé ? En début de saison, l'attaquant de 27 ans avait été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou, l'écartant des terrains durant sept longs mois. Sur la pelouse du Beerschot, lors du choc de Challenger Pro League, l'ancien attaquant de Bruges et du Standard est monté au jeu à 13 minutes du terme.

"Je suis de retour, comme toujours. C'était une période très difficile, mais ces trois points au Beerschot sont la cerise sur le gâteau. Je fête mon retour et nous remportons un match capital. On les a désormais relégués à huit longueurs. Les choses vont maintenant se concentrer sur nous et Beveren."

Prêté par Barnsley, Oularé pensait se relancer en Challenger Pro League. "Ma pré-saison était très encourageante, puis il y a eu cette grave blessure. Pour être honnête, elle est arrivée au pire moment pour moi. Heureusement, l'équipe s'est vraiment bien comportée en mon absence" concluait le revenant en zone mixte.