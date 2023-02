Sergio Ramos revient sur son adaptation au PSG : "Dès le début, tout a mal tourné"

Dans quelques heures, le Paris Saint-Germain jouera la première manche d'une rencontre décisive pour la suite de sa saison. Au Parc des Princes, les hommes de Christophe Galtier défieront le Bayern Munich, en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Sergio Ramos est revenu sur son adaptation au PSG. "Quitter le Real Madrid a évidemment été un très grand changement. Mon objectif est toujours de continuer à gagner. Avec le Real Madrid, j’ai beaucoup gagné, mais je pensais que ce serait une bonne occasion de changer d’air… de tenter d’aider une équipe comme le PSG. Dès le début, tout a mal tourné. Je me suis blessé, j’ai peiné à me remettre et à m’adapter au nouveau système, à la nouvelle équipe et au nouvel entraîneur. Le doute s’installe et on commence à se demander si l’on a fait le bon choix. Cependant, je n’ai jamais rien lâché pendant ma carrière, j’ai toujours travaillé très dur pour être au top", explique le défenseur central lors d'une interview accordée à l'UEFA.

Contre le Bayern Munich, qu’il a affronté à plusieurs reprises sous le maillot merengue, l’international espagnol sait à quoi s’attendre. "Il y a beaucoup de stars, certains des meilleurs joueurs du monde. Gagner, c’est se rassembler, cependant, et tous regarder le même objectif. Si une équipe finit par gagner, c’est parce qu’elle a laissé son ego personnel derrière elle. L’objectif cette saison est de tous se rassembler, d’apporter les meilleures versions de nous-mêmes et de rester équilibrés en équipe. C’est plus important que n’importe quelle étoile que nous pourrions avoir."