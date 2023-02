Pour Mbappé, le PSG peut encore se qualifier : "Il faut jouer avec ce qu'on a dans le pantalon"

L'international français estime que la défaite de mardi soir n'a rien d'alarmant.

Le Paris Saint-Germain s'est incliné à domicile 0-1 face au Bayern Munich lors des huitièmes aller de la Ligue des champions. Une défaite qui met les Parisiens dans une mauvaise posture mais rien d'alarmant selon Kylian Mbappé.

"On a perdu que 1-0, il n'y a plus de but à l'extérieur. Si on égalise, si on joue notre football offensif, si on marque, après il faut jouer avec ce qu'on a dans le pantalon", a déclaré le Français dans des propos rapportés par L'Equipe.

"On a dit qu'il fallait retenir le positif. C'est un match aller - retour. On va aller à Munich avec l'objectif de se qualifier. Il y a une possibilité encore."

L'international français a également confié qu'il n'était pas encore à 100% mais qu'il voulait tout donner pour ses coéquipiers dans un match aussi important.