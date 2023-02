🎥 Le moment de tension entre De Bruyne et Mikel Arteta lors du choc de Premier League

L'entraîneur des Gunners voulait empêcher KDB de rapidement jouer une remise en touche.

Ce mercredi soir, Manchester City a remporté le choc sur la pelouse d'Arsenal (1-3) et est provisoirement revenu à la hauteur des Gunners dans la course au titre. Encore déterminant, Kevin De Bruyne fut l'auteur d'un but, d'une passe décisive et d'une nouvelle prestation pleine face au leader du championnat, malgré les quelques difficultés qu'ont éprouvé les Skyblues dans la construction du jeu en première période.

Mais ce ne fut pas une prestation de tout repos pour le métronome des Cityzens, qui a notamment reçu plusieurs gobelets de bière lors de sa sortie en fin de match. Plus tôt dans la partie, le Belge avait ouvert le score avant que Bukayo Saka n'égalise sur penalty en fin de première période : un résultat qui semblait convenir à Mikel Arteta.

Alors qu'on dispute le début de la seconde période, l'entraîneur des Gunners et ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City empêche Kevin De Bruyne de jouer rapidement une remise en jeu. Pas de sentiment pour le joueur de 31 ans qui repousse Arteta, avant de visiblement lui adresser une remontrance verbale. Une chose est sûre, on ne rigole pas avec De Bruyne sur un terrain de football. Surtout lors d'un match aussi important.