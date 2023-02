La rencontre de Nationale 1 entre les Francs Borains et Heist déplacée

Un match qui pourrait permettre au RFB de revenir dans la course à la montée.

Initialement prévue le samedi 4 mars, la rencontre de Nationale 1 entre les Francs Borains et Heist a été déplacée au dimanche 5 mars à 15h00 pour des raisons d'organisation, annonce ce jeudi l'écurie de Georges-Louis Bouchez sur ses réseaux sociaux.

Huitième au classement, le club de Bossu-Bois compte une unité de moins - mais deux matchs en retard - qu'Heist, septième. En cas de double succès, le RFB pourrait revenir à égalité de la RAAL - qu'il affrontera la semaine suivante - et se relancer dans la course vers la montée en Challenger Pro League, emmenée par le Patro Eisden et le RFC Liège.