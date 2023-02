Genk se fait très peur mais sauve un point à Malines

Genk était tout proche d'enchaîner sa deuxième défaite de suite, ce vendredi soir à Malines (2-2).

Pour ce match d'ouverture de la 26e journée de Pro League, Genk devait rassurer à Malines après sa défaite face à l'Antwerp (0-1).

Les Malinois se montraient enthousiastes d'entrée de jeu et tentait de créer le danger devant le but de Vandevoordt. Storm bénéficiait d'une belle occasion à la 13e minute. Genk et Mike Trésor répondaient, avec un envoi sur la barre transversale (19e).

C'est Malines qui prenait l'avantage, avec Hairemans qui trompait Vandevoordt (1-0, 21e). Genk se devait de réagir, et le faisait d'ailleurs. Sur un centre d'Arokodare, Trésor reprenait et égalisait (1-1, 35e).

Les deux équipes faisaient jeu égal en seconde mi-temps. Et à ce petit jeu-là, c'est Malines qui endormait Genk et repassait devant. Storm, excellent ces dernières semaines, marquait sur un assist de Malede et faisait exploser le stade Derrière les Casernes (2-1, 76e).

Malines devait alors tenir le coup dans le dernier quart d'heure. Sor manquait une immense occasion dans la foulée (78e), puis Castro enroulait à côté. Sur la toute dernière occasion du match, Heynen reprenait de la tête un superbe centre et égalisait pour Genk (2-2, 90e+4). Incroyable !

Genk évite de très peu une deuxième défaite de suite. Les Limbourgeois peuvent voir l'Union revenir à 4 points de leur place de leader en cas de victoire ce samedi soir face au Standard. Malines, 13e, n'a plus gagné depuis le 21 janvier en championnat et peut avoir de gros regrets ce soir.