Hein Vanhaezebrouck tacle le VAR : "C'était un cadeau absolu"

La Gantoise s'est inclinée sur le plus petit des écarts lors de son déplacement à Qarabag et devra donc s'imposer à la Ghelamco Arena la semaine prochaine. Après la rencontre, on a tout de même parlé de quelques phases déterminantes.

Immédiatement après la mi-temps, Qarabag s'est vu accorder un penalty après une faute de main de Torunarigha après vérification du VAR. Le défenseur gantois a touché le ballon lors d'un tacle, clairement avec son bras d'appui. "Je pense que ce penalty était trop bête pour être dit", a déclaré Vanhaezebrouck à Sporza. "C'était un cadeau absolu, parce que c'était avec le bras d'appui". "Ils ont dû argumenter pendant un très long moment. Le VAR a vraiment dû convaincre l'arbitre principal de mettre le ballon sur le point de penalty. Ils l'ont poussé, parce qu'alors ce n'est pas une erreur du VAR. Quoi qu'il en soit, Davy a eu la chance de repousser le penalty."





Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie

Suis La Gantoise - FK Qarabag en live sur Walfoot.be à partir de 21:00 (23/02).