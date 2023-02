Marc Coucke : "Je vais donner beaucoup de contenu aux supporters lundi"

Alors que le club bruxellois traverse une situation difficile en dehors du terrain, le propriétaire des Mauves s'est pour la première fois exprimé auprès des médias.

Le conseil d’administration du Sporting d'Anderlecht réunira Marc Coucke, le président du conseil d’administration Wouter Vandenhaute, le CEO Sports Jesper Fredberg ainsi que trente-deux supporters du club bruxellois.

Coucke a confirmé vouloir parler avec la délégation des fans qui sera présente lundi. “Par respect pour eux, je ne vais pas en dire trop pour le moment. Je vais donner beaucoup de contenu aux supporters lundi. Et ce n’est pas parce que je ne communique pas sur Anderlecht que je ne suis pas impliqué", a confié l’homme d’affaires depuis Pairi Daiza au micro de VTM Nieuws avant d’admettre que la situation n’est pas tenable. "Bien sûr, Anderlecht ne devrait jamais être dixième. Et bien sûr, nous avons fait des choses qui n’étaient pas bonnes."

Coucke est l'actionnaire principal d'Anderlecht avec sa société d'investissement Alychlo. Avec "Mauvavie", le groupe d'investissement de Wouter Vandenhaute et Geert Duyck, ils détiennent plus de 75% des actions d'Anderlecht. Au cours des cinq dernières années, Coucke a déjà injecté 127 millions d'euros dans Anderlecht ; Mauvavie a investi de son côté 24 millions d'euros. "C'est ça l'esprit d'entreprise", a déclaré pourtant Coucke. "Nous sommes dans 43 entreprises avec Alychlo et nous avons la malchance que l'entreprise où les choses vont le plus mal soit aussi la plus visible (en référence à Anderlecht, ndlr). Mais nous assumons une très lourde responsabilité encoulisses, au niveau du conseil d'administration."