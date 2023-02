Xabi Alonso amer : "Je ne suis pas content des vingt dernières minutes"

Alors que le Bayer Leverkusen pensait avoir fait le plus dur en renversant la vapeur contre l'AS Monaco, le club allemand s'est finalement fait renverser sur le fil (2-3) ce jeudi à domicile en barrages aller de l'Europa League.

L’entraîneur du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, a du mal à digérer la copie rendue par son équipe sur la fin.

"Je pensais que l'on avait fait le plus dur en prenant l'avantage après avoir été mené. On a bien débuté la seconde période. Après, on a été trop relâché en seconde période, on n'a pas eu l'intensité. On a encaissé les deux buts ensuite trop facilement. Je ne suis pas satisfait, c'est la Coupe d'Europe", a lancé l’Espagnol au micro de RTL. "On n'a pas mis assez d'intensité en défense. (…) Je ne suis pas content des vingt dernières minutes."