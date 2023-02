Marcelo et l'Olympiacos, c'est fini !

Sous contrat jusqu'en fin de saison, Marcelo n'est officiellement plus un joueur de l'Olympiacos. Le club a annoncé le départ du joueur ce samedi matin.

"Le temps qu'il a passé avec nous était bref, mais suffisant pour créer des liens éternels", a écrit le club grec sur les réseaux sociaux.

Le Brésilien avait rejoint la Grèce après 15 ans passés au Real Madrid en étant le joueur le plus titré de l'histoire du club.

The entire #Olympiacos family would like to thank @MarceloM12 for his cooperation and presence in Olympiacos. The time he stayed with us was brief but enough to create everlasting bonds. He knows that in Greece, in Piraeus he will always have friends!#Marcelo #M12 #ThankYou pic.twitter.com/mo4r3kvrsW