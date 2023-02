Zulte Waregem soupire : "Leur unique frappe cadrée fait mouche, c'est à s'arracher les cheveux"

Ce samedi soir, Seraing a arraché le partage contre Zulte Waregem (1-1) lors de la 26ème journée de Jupiler Pro League.

Le premier but tombait en fin de première période quand Christophe Lepoint voyait le ballon toucher sa tête avant de rebondir sur son bras dans le rectangle liégeois. L’arbitre accordait un penalty à Zulte Waregem après intervention de la VAR. Jelle Vossen se chargeait de le transformer, portant les Flandriens aux commandes (43e). La tâche des Métallos se compliquait lorsque Marvin Tshibuabua voyait rouge pour un tacle pied en avant sur Nicolas Rommens (62e). Les deux équipes se retrouvaient à dix contre dix lorsque Christian Brüls recevait son second carton jaune (74e). En fin de rencontre, Seraing arrachait l’égalisation via une belle reprise de Morgan Poaty (86e).

© photonews

"Cela aurait été trois points en or", soupire Alessando Ciranni à l'issue de la rencontre. "Mais comme la semaine dernière, on a encore perdu deux points à la fin. Nous avons eu le contrôle du match pendant un long moment, mais nous n'avons pas été assez tranchants. Il fallait tuer le match. Notre jeu est bien meilleur, il y a une progression. Seulement, nous devons obtenir les trois points", a souligné le back droit avant d'évoquer les conditions compliquées. 'C'était super difficile de jouer au football sur ce terrain. Et puis il y avait aussi le vent et la pluie, pas des conditions idéales. Si vous essayez de jouer au football sur ce terrain, vous courez encore plus de risques que de ne pas jouer au football", a conclu Ciranni.

"Il est logique que nos supporters soient déçus"

Il y avait autant de déception du côté de Jelle Vossen. "Il est logique que nos supporters soient déçus, nous le sommes tous, tous ceux qui se soucient du club le sont", a expliqué Vossen. "Mais nous n'abandonnons pas. Si nous le faisions, tout serait fini. Et ce n'est pas le cas. Un autre rendez-vous vital nous attend vendredi contre Courtrai", a souligné l'ancien joueur de Genk et du Club de Bruges.

"Quand Seraing a été réduit à dix, nous aurions dû tuer la rencontre"

"C'était une excellente occasion d'effectuer une bonne opération au classement avec la défaite d'un concurrent direct comme Eupen. Nous savions au coup d'envoi ce que nous devions faire, mais nous n'avons pas réussi à faire le travail. Quand Seraing a été réduit à dix, nous aurions dû tuer la rencontre. Faire circuler davantage le ballon, même si jouer au football sur ce terrain était extrêmement difficile. Mais là encore, nous avions tout entre nos mains. Et puis leur unique frappe cadrée fait mouche, c'est à vous arracher les cheveux", a conclu Vossen.