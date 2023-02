Marc Coucke satisfait de la réunion avec les supporters : "Débat très animé qui a fait du bien à tout le monde"

Une délégation de supporters rencontrait ce soir Marc Coucke, Jesper Fredberg et Wouter Vandenhaute au Lotto Park.

"Un débat très animé qui a fait du bien à tout le monde", voilà comment Marc Coucke a résumé cette rencontre entre Jesper Fredberg, Wouter Vandenhaute et lui-même, et une délégation de supporters mauves.

"C'était une soirée très animée et je pense que cela a été bénéfique pour tout le monde. Tout le monde a pu tout dire : les supporters à la direction et vice-versa. J'espère que c'est un nouveau départ. Je pense que c'est très utile. Nous avons convenu de le refaire dans environ quatre mois", expliquait Coucke à sa sortie au micros des nombreux journalistes présents.

Le Belge a clarifié que le but de la réunion n'était pas d'apaiser les supporters : "Cela n'a jamais été l'intention. Des informations très transparentes ont été données, là où les gens avaient droit. L'envie est là de revivre à nouveau de grands moments. Nous sommes conscients que cela n'arrivera pas automatiquement. Nous devons travailler dur et nous communiquerons de manière aussi transparente que possible", poursuit Coucke.

La position de Wouter Vandenhaute

"Ce sujet n'était pas à l'ordre du jour, ce n'était pas un conseil d'administration. Nous avons expliqué très clairement ce qu'est un président non exécutif et quelle est la différence. Wouter Vandenhaute reste un point de rupture pour une partie des supporters", a confirmé Coucke. "Toutefois, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Pour une partie d'entre eux, certaines choses du passé sont si profondes qu'ils ne pardonnent pas, et ça il faut le respecter."