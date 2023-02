Toni Leistner : "Je dois faire attention à ce que je dis pour ne pas être suspendu"

La peine était double pour STVV et Koita.

Aboubakary Koita a laissé ses coéquipiers terminer à dix contre Westerlo, une partie remportée par les Campinois.

Mais la phase du penalty, offrant le seul but du match et son exclusion, a fait parler d'elle : "Je dois faire attention à ce que je dis sur l'arbitrage, sinon je risque d'être suspendu", a expliqué Toni Leistner au Het Belang Van Limburg.

"Mais on ne peut pas nier le fait que les décisions de l'arbitre nous ont étouffés à plusieurs reprises. L'arbitre n'a d'abord pas sifflé, puis est allé vérifier trois choses lorsque le VAR l'a appelé. Ce contrôle n'aurait pas pu tourner plus mal pour nous avec un carton rouge et un penalty en conséquence", poursuit le capitaine.

"Abou se donne toujours à 100 % pour l'équipe, je ne veux pas le montrer du doigt. Nous avons aussi fait trop d'erreurs techniques au milieu de terrain. C'était tout simplement trop peu. Contre un adversaire fort comme Westerlo, vous savez que ce sera difficile ensuite"