Bonne nouvelle pour les finances du KV Malines !

La situation financière du KV Malines a souvent été discutée ces derniers temps. Le club était en effet en proie à d'importantes pertes, évaluées à 6 millions d'euros à la suite de la saison 2021-2022.

Les informations venant de la presse flamande se sont finalement confirmées, et cela malgré l'opposition affichée par le (désormais ancien) actionnaire majoritaire, Dieter Penninckx.

Le club a en effet annoncé dans un communiqué que le KVM changeait d'actionnaire majoritaires. Ce sont les hommes d'affaires Philippe Van Esch et Eddy De Reys qui reprennent ce statut. Van Esch a "racheté des parts", informe le communiqué. "Dix petits actionnaires belges" se raccrochent au club, ce qui lui permet d'opérer une augmentation de 6,7 millions d'euros de capital.

