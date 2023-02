Coup dur pour La Gantoise à deux jours de son match de Conference League

Le match entre La Gantoise et Qarabag n'est actuellement pas sold out et l'horaire de la rencontre pourrait expliquer le choix des supporters de ne pas vouloir se rendre au stade.

Une semaine après un déplacement périlleux et malheureux à Qarabag (défaite 1-0), La Gantoise reçoit l'équipe d'Azerbaïdjan ce jeudi pour le match retour des seizièmes de finale de Conference League. Cependant, la rencontre n'affiche absolument pas sold out. Selon le Nieuwsblad, 9.000 tickets auraient été vendus alors qu'il en resterait près de 11.000 disponibles. La rencontre doit se disputer à 21 heures ce jeudi. Un horaire très tardif en semaine qui pourrait être la raison du peu d'engouement pour se rendre à la Ghelamco Arena.





