Conference League : La Gantoise qualifiée au bout du suspense !

Après une contre-performance au match aller, les Buffalos devaient absolument s'imposer à domicile pour espérer rester en lice. Il aura fallu une séance de tirs au but pour départager les deux équipes.

Suite et fin des seizièmes de finale retour de la Conference League avec en tête d'affiche (belge) de la soirée : La Gantoise - Qarabag. Un match dans lequel tous les espoirs étaient permis pour les Buffalos et ils y ont cru jusqu'au bout !

Si statistiquement les deux équipes ont fait jeu égale, Gand a trouvé le chemin des filets à la 74e grâce à Gift, servi par Ngadeu. Un but qui redonnait le sourire aux joueurs et aux supporters alors que la qualification restait possible.

Au coup de sifflet final et avec le score cumulé, les deux équipes se quittaient à 1-1 pour se retrouver en prolongation quelques minutes plus tard. Après la prolongation, les deux équipes avaient rendez-vous pour les tirs au but. Grâce à un arrêt de Davy Roef et un tir décisif de Van Daele, les Buffalos vont jouer les huitièmes de Conference League.

Dans les autres matchs de la soirée, la Fiorentina et Braga ont fait le show avec une victoire des Italiens 3-2 mais sans crainte puisqu'ils l'avaient emporté 4-0 lors du match aller. Le Lech Poznan a mis fin aux rêves de Bodo/Glimt alors que Bâle a décroché son ticket face à Trabzonspor.