Jean-Sébastien Legros fier de l'un de ses joueurs : "Je l'ai poussé dans ses derniers retranchements"

Ce samedi après-midi (16h), le RFC Seraing croisera le fer avec le KV Malines lors de la 27ème journée de Jupiler Pro League.

Pour la réception de Malines, Jean-Sébastien Legros devra se passer des services de Galjé, Bernier, Sylla, tous blessés, mais aussi de Tshibuabua, exclu contre Zulte Waregem le week-end dernier. "Il va purger trois matchs de suspension, une mauvaise nouvelle. Avant son exclusion, il faisait encore un très bon match. Au fil des semaines, il est devenu un élément stable et fiable de cette équipe", a confié le T1 des Métallos en conférence de presse. "Je ne sais pas encore quelle équipe je vais mettre en place samedi ni si je vais changer de système de jeu. Je ne suis pas quelqu'un de figé concernant les dispositifs, on a plusieurs options en tête."

© photonews

La défense sérésienne a été à la hauteur ces dernières semaines. "L'un des secteurs de jeu qui m'a apporté le plus de satisfaction. Sans oublier les prestations de Guillaume Dietsch qui sont nettement meilleures que lors de la première partie de saison. Après sa fracture du péroné et son coup d'arrêt, il a été capable d'aller rechercher sa place et de la gagner", a expliqué le coach sérésien qui avait sorti son portier de sa zone de confort.

Présent depuis presque trois ans au Pairay, Dietsch a toujours été titulaire indiscutable. Toutefois, il a ciré le banc pour la première fois lors des trois rencontres du mois de janvier. "Je l'ai un peu poussé dans ses derniers retranchements et Timothy Martin montrait aussi de bonnes choses. J'espère que Guillaume va maintenir son niveau actuel, car c'était très bon lors des trois dernières rencontres", a souligné l'ancien entraîneur de Dison.

"Mes joueurs sont toujours autant concernés et motivés"

Seraing (18ème) est prêt à recevoir Malines (13ème) ce week-end. "Je sens que mes joueurs sont toujours autant concernés et motivés. On va affronter Malines, une équipe qui possède beaucoup de qualités individuelles. C'est du lourd en face mais je suis convaincu qu'on peut gagner. Un beau challenge pour nous, sachant que nos prestations à domicile sont meilleures. Toutefois, on doit être plus létal et chirurgical dans les derniers mètres. Si je pense à la suite du calendrier avec les grosses rencontres qui nous attendent ? Non, on avance pas à pas", a conclu Legros.