Pep Guardiola défend Erling Haaland, en méforme

Le géant norvégien de Manchester City connait un léger passage à vide.

A nouveau muet face à Leipzig ce mercredi (1-1) en Ligue des Champions, Erling Haaland traverse une phase de moins bien. En atteste cette statistique : il n'a marqué qu'un but sur ses six derniers matchs, soit sa pire série sur les six dernières années.

Questionné quant à la forme de son attaquant en conférence de presse d'après-match, le coach Pep Guardiola a vanté ses mérites, lui qui cumule 32 buts en autant de matchs joués cette saison. "C'est un attaquant rapide et puissant et nous connaissons ses qualités. Ce n'est pas à lui de gagner des duels pour gagner le ballon. Et vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'il marque 70 fois à chaque match. Nous devons plus le trouver, réussir à lui faire plus de passes."

L'Espagnol était, avant le match face à Leipzig, revenu sur les critiques de Thierry Henry. "Je dirais que je comprends ce que Titi veut dire, parce que nous envoyons des ballons directement sur Haaland, mais le fait d’être prévisible ne dépend pas de Haaland, c’est une question d'organisation et de trouver différents canaux (...) Pour être moins prévisible, nous avons besoin de plus de courses lorsque nous arrivons dans le dernier tiers. Plus de courses de De Bruyne, de Gundogan, des ailiers... Nous avons marqué 60 buts en 24 matchs, nous sommes la meilleure attaque de Premier League. Nous pouvons toujours faire de bonnes choses, et avec Erling aussi."