Dante Vanzeir est déçu de l'Union : "Je comptais sur un minimum d'humanité"

Les négociations pour rejoindre la MLS n'ont pas été faciles pour l'attaquant de 24 ans. Pour Het Nieuwsblad, il dévoile les détails de ces discussions.

Cet hiver, Dante Vanzeir a quitté l'Union pour rejoindre les New York Red Bull. Comme le confirme le principal intéressé, les négociations ont été difficiles. "L'Union et New-York voulaient tous les deux tirer le meilleur parti. Mais dans de telles discussions, vous vous attendez à un minimum d'humanité."

Les premières propositions de la formation de MLS ont été immédiatement rejetées par la RUSG. "Teddy Teuma a dit récemment qu'il avait un des plus faibles salaires de Belgique alors qu'il fait partie des meilleurs joueurs du championnat. Je pense que c'est aussi mon cas. Une augmentation salariale aurait pu me retenir en Belgique, mais c'est quelque chose que l'Union ne peut pas et ne veut pas faire."

Un système qu'il comprend, même si les choses ont mal tourné avec le président Alex Muzio. "Après toutes ces belles années, on compte sur un minimum d'humanité. Je pensais avoir une très bonne relation avec le président mais je n'ai même pas reçu un message de sa part pour me souhaiter bonne chance. J'aurai du mal à avaler la pilule" conclut Vanzeir.