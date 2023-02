🎥 Grosse ambiance au Bourget, l'accueil triomphal des joueurs du PSG

AprĂšs une pĂ©riode difficile, le Paris Saint-Germain a bien relevĂ© la tĂȘte avec une large victoire sur la pelouse de l'Olympique de Marseille (3-0) dimanche en Ligue 1.

Pour célébrer cette victoire, les supporters du PSG n'ont pas hésité à attendre le retour des joueurs et du staff dans la nuit avec une énorme ambiance au Bourget. De belles images et une vraie communion avec les fans. Et même Kimpembe, pourtant gravement blessé, a participé à la fête.