🎥 Le brillant retour de Kevin De Bruyne

Malade, Kevin De Bruyne avait manqué les deux dernières sorties de Manchester City. Il a soigné sa reprise, mardi soir, en FA Cup.

Kevin De Bruyne avait dû renoncer au déplacement à Leipzig de la semaine dernière et était resté sur le banc à Bournemouth, samedi soir. Mais il va beaucoup mieux et il était titulaire, mardi soir, à Bristol City, en FA Cup.

À la base des actions sur les deux premiers buts de Manchester City, inscrits par Phil Foden, le Diable Rouge a planté la troisième et dernière rose de la soirée, d'une superbe frappe à distance. Manchester City s'impose largement (0-3) et accompagne Blackburn, Fulham et Brighton parmi les premiers qualifiés pour les quarts de finale de la FA Cup.