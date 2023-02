🎥 18 matchs après son arrivée, Steven Defour conduit Malines en finale de Coupe

Les joueurs de Steven Defour ont pris les commandes du jeu, sans se créer un nombre incalculable d'opportunités. En première période, le carton rouge adressé à Alessandro Ciranni a annihilé les derniers espoirs de Zulte.

Après sa victoire au match aller, le KV Malines pouvait se contenter de gérer son avantage afin de se qualifier pour la finale de la Croky Cup. De retour de blessure, Schoofs et Verstraete sont titulaires au milieu de terrain. Julien Ngoy débute sur le banc. Quant à Mbaye Leye, il décide d'aligner Jelle Vossen et Zinho Gano en attaque.

Buteur à l'Elindus Arena, Nikola Storm donne le premier coup de canon dès la 25e seconde. Bossut s'empare facilement du cuir. De manière générale, le début de partie est assez plaisant. Les deux équipes veulent mettre le nez à la fenêtre et livrer un bon match, mais manquent cruellement de précision et de rigueur dans le dernier geste. Storm et Gano sont les offensifs recherchés de part et d'autre, en vain.

Zulte-Waregem joue la descente et cela se ressent, surtout défensivement. Personne ne sait dégager l'envoi de Storm, Fila dégage... sur Hairemans. Van Hoorenbeeck est au second poteau pour reprendre le centre mais manque largement la cible (25e). La première véritable occasion de l'Essevee ne survient que 5 minutes plus tard. Fadera manque sa passe mais trouve Jelle Vossen, qui allume une très jolie frappe des vingt mètres, repoussée par Coucke sur un Ndour qui doit faire beaucoup mieux (30e).

Cette rencontre va définitivement basculer sur l'action suivante. Alessandro Ciranni stoppe la contre-attaque de Malines et prend Schoofs par l'arrière. Le milieu de terrain se tient la cheville de douleur, le défenseur de Zulte se voit premièrement brandir un carton jaune avant que Bram Van Driessche ne consulte le VAR pour changer sa décision. Mbaye Leye compte un homme en moins et ne cache pas son incompréhension (35e).

C'est en deuxième période que les locaux vont faire la différence. Après avoir poussé pendant toute la mi-temps contre une équipe de Zulte retranchée dans son dernier tiers, Mrabti a bien trop de temps pour se retourner et envoyer un caviar vers le second poteau, que Bates reprend pour ouvrir le score et mettre les siens à l'abri (1-0, 75e). Steven Defour pense même que ses joueurs vont faire le break quelques instants plus tard, mais l'envoi d'Hairemans est repoussé par la barre avant que Ngoy ne voie Bossut sortir un superbe réflexe (77e).

Les Flandriens n'ont pas dit leur dernier mot et tentent de réagir, mais Coucke détourne parfaitement une tête de Jelle Vossen, la dernière opportunité de Zulte (87e). 18 matchs seulement après son arrivée, Steven Defour qualifie donc les siens pour la finale de la Croky Cup. Pas de miracle pour l'Essevee qui peut désormais se concentrer uniquement sur un maintien mal embarqué. Demain soir, Malines saura si c'est contre l'Union ou contre l'Antwerp qu'il se battra pour une seconde Coupe de Belgique en 4 saisons.