Malgré la défaite, Brian Agbor a apprécié son premier match professionnel : "Je n'ai pas dormi de la nuit"

En outre des absences de Kamil Piatkowski et Bruno Godeau, Joseph Okumu a quitté ses partenaires à la pause. Brian Agbor a donc disputé son premier match professionnel lors de la bataille des Flandres.

Hein Vanhaezebrouck s'en plaint depuis le début de saison, l'infirmerie de La Gantoise est particulièrement bien remplie, surtout en défense centrale. Pour le déplacement au Club de Bruges, Kamil Piatkowski et Bruno Godeau étaient absents tandis que Joseph Okumu a été forcé de quitter ses partenaires à la pause. L'occasion pour le jeune Brian Agbor (21 ans) de disputer son premier match en professionnel.

"On ne m'a dit qu'à 14 heures samedi après-midi que je peux être sélectionné pour l'équipe première. Le matin, je m'étais entraîné avec les espoirs puis j'ai reçu un appel téléphonique me prévenant que je devais rejoindre l'équipe première dimanche matin. Je n'ai pas dormi de la nuit à cause de l'excitation, mais c'est le moment dont tout jeune joueur de football rêve pendant des années. Le premier match professionnel. Et faire ses débuts dans un match pareil, ce n'est pas plus mal."

Celui qui avait disputé 17 rencontres de Nationale 1 cette saison ne s'attendait pas spécialement à monter au jeu. "C'était un moment très spécial. J'ai attendu ma chance pendant si longtemps que j'étais très heureux de la recevoir. Mon téléphone portable a planté, j'ai reçu un nombre incalculable de messages !"

Le défenseur central arrivé en juillet 2021 depuis l'Antwerp revient sur sa performance avec un bon sentiment. "Je pense que je me suis plutôt bien débrouillé. Progressivement, c'est devenu de plus en plus difficile pour nous en tant qu'équipe car la pression de Bruges augmentait. Ensuite, c'est allé un petit peu trop vite. J'ai regardé par-dessus mon épaule et Meijer était là pour l'ouverture du score. Ce sont encore des choses que je dois apprendre."