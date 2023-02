Noël Le Graët, sous le feu des polémiques, quitte ses fonctions à la FFF

Sans grande surprise au vu de la gravité des accusations, Noël Le Graët quitte ses fonctions à la tête de la FFF. Il était président depuis 2011.

Une page se tourne au sein du football français, et c'est une page qui aura été ternie par les événements des derniers mois. Noël Le Graët (81 ans), président de la fédération française de football (FFF) depuis 2011, a démissionné ce mardi à l'occasion du Comex de la FFF. Ce Comex étudiait les résultats et conséquences d'un audit accablant envers Le Graët, jugeant que le désormais ex-président de la FFF "ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français".

Accusé de harcèlement et de comportement inadapté, poussé à la démission afin d'éviter un éventuel conseil disciplinaire, le "Menhir", tel qu'on le surnomme, a donc décidé de quitter ses fonctions de lui-même dès la fin du conseil de ce mardi. Il sera remplacé à titre intérimaire par Philippe Diallo, en attendant l'assemblée générale de juin prochain.